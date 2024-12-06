Это самый дешевый автомобиль с его возможностями.

Honda представила новый седан Amaze, который стоит $9400. Эта модель обладает стильным дизайном, надежным двигателем и адаптивным круиз-контролем. Amaze является самым доступным автомобилем с такими функциями на рынке.

Новое поколение Amaze отличается улучшенной внешностью и обновленным интерьером, хотя основа осталась прежней. Автомобиль имеет длину около 4 метров и оснащен 15-дюймовыми литыми дисками. Внешний вид Amaze вдохновлен более крупными моделями Honda, включая новые светодиодные фары, измененную решетку радиатора и задние фары, похожие на те, что у Honda City.

В салоне автомобиля произошли значительные изменения: новая приборная панель, рулевое колесо и элементы управления климатом из модели Honda Elevate. Отличие составляет 8-дюймовый дисплей, меньше по размеру, чем у Elevate. Amaze предлагает просторный пятиместный салон и 416 литров объема багажника, что на 34 литра больше, чем у его основного конкурента Suzuki Dzire.

Amaze оснащен шестью подушками безопасности и системой Honda Sensing ADAS, включающей адаптивный круиз-контроль и помощь при удержании полосы. Это делает его самым дешевым экземпляром с такими возможностями в Индии. Однако стоит учесть, что полный набор Honda Sensing доступен только в топовой комплектации ZX.

Под капотом у Amaze находится 1,2л. бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 89 л.с. и крутящим моментом 110 Нм. Покупатели могут выбрать между улучшенной 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Стоимость автомобиля варьируется от $9400 до $12900, что делает его конкурентоспособным на рынке среди таких моделей, как Suzuki Dzire, Hyundai Aura и Tata Tigor.