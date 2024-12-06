Такое случается всего второй раз за всю историю продаж «Москвича 3».

К концу года автомобильный рынок России показал заметный интерес к отечественным авто. Модель «Москвич 3» оказалась в числе десяти самых востребованных кроссоверов и внедорожников, наряду с такими марками, как Haval F7 и Geely Monjaro. Это второй случай за всё время продаж данной модели, когда она попадает в топ-10.

В ноябре этого года было продано 2383 автомобиля «Москвич 3», что позволило модели занять девятое место в рейтинге. Впервые машина вошла в десятку лучших в мае 2023 года. Следом за «Москвичом», на десятом месте, расположился Omoda C5 с результатом в 2214 проданных единиц.

Среди других популярных моделей — Haval M6, который занял шестое место с 3041 проданной единицей, Geely Monjaro на седьмом месте с 3036 автомобилями и Haval F7 на восьмом месте с 2827 единицами.

Лидеры продаж остаются неизменными: Haval Jolion занимает первое место с 5603 проданными экземплярами, за ним следуют Chery Tiggo 4 Pro с 4675 авто, Chery Tiggo 7 Pro Max с 4243 единицами, Lada Niva Legend с 4020 проданными машинами и Niva Travel, замыкающая пятерку лидеров с 3962 единицами.