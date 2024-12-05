Теперь только с закрытых позиций.

Западная военная техника вопреки ожиданиям экспертов показывает себя на Украине не с самой лучшей стороны. В частности, в сети появились сообщения западной прессы, что украинская армия использует поставленные Францией легкие колесные танки AMX-10RC в качестве самоходной артиллерии, бьющей с закрытых позиций. Причиной такой резкой перемены роли стала слабая броня, которая не способна защитить машину от российских противотанковых средств.

Франция с марта прошлого года передала украинцам до 50 колесных танков AMX-10RC с 105-мм пушками F2. Предполагалось, что их будут использовать для сопровождения атакующей армии, проведения разведывательных мероприятий и поддержки огнем из орудия. Однако легкая алюминиевая броня и наличие у ВС РФ большого количества противотанковых средств не позволяет использовать боевую машину по прямому назначению. Кроме того, украинцы жаловались на низкую надежность силовой установки, которая может подвести в самый неожиданный момент.

Теперь AMX-10RC собираются использовать в качестве самоходной артиллерии и вести огонь с закрытых позиций, чтобы лишний раз не подставлять французский танк под удар. Более того, на Украине даже слегка доукомплектовали французскую боевую машину, добавив ей средств радиоэлектронной борьбы для противодействия FPV-дронам. Так в сети всплыли кадры, на которых AMX-10RC приписанные к 37-й бригаде ВСУ ведут огонь с закрытой позиции, а на их корпусе видны блоки систем РЭБ.