Но что это конкретно и когда это произойдет - не уточняется.

Hyundai готовит нововведение, которое может кардинально изменить взаимодействие между смартфонами и автомобилями. Компания планирует разработать уникальную систему, которая превзойдет существующие Apple CarPlay и Android Auto. Подробности пока не раскрываются, но по словам исполнительного директора Hyundai Олабиси Бойл, новшество обещает быть революционным.

В интервью Бойл упомянула, что, несмотря на инновации, Hyundai не откажется от поддержки текущих систем Apple CarPlay и Google Android Auto. Также она сравнила этот шаг с переходом на новый стандарт зарядки электромобилей в США — от CCS к NACS, который разработала компания Tesla. Hyundai планирует предоставить адаптеры для клиентов, чтобы они могли продолжать использовать старую систему зарядки.

Бойл подчеркнула, что Hyundai стремится предложить потребителям максимально широкий выбор. В ассортименте компании уже сейчас есть как традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и гибридные, и полностью электрические модели. Она уверена, что полный переход на электромобили займет время, и важно использовать гибкие стратегии для адаптации к изменениям на рынке.

В заключение Бойл выразила уверенность в том, что будущее принесет стандарты, которые сейчас трудно даже представить, и Hyundai намерена быть в авангарде этих изменений.