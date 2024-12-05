Таких машин в мире две, и одна из них — в России.

В России выставлен на продажу уникальный автомобиль Rolls-Royce 20/25, выпущенный в 1935 году. Этот раритетный авто оценен в 37 миллионов рублей. На сегодняшний день в мире существует всего два таких автомобиля: один предлагается к продаже в России, а второй можно приобрести в США за 55 тысяч долларов, что эквивалентно приблизительно 5,7 миллиона рублей.

Автомобиль имеет впечатляюще низкий пробег всего 100 километров, несмотря на то, что его возраст составляет 89 лет. Rolls-Royce 20/25 был впервые выпущен в 1929 году и его характеристики отражают технологии того времени. Под капотом установлен 3,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 25 лошадиных сил. Автомобиль оснащен механической коробкой передач и задним приводом.



