Полноприводную версию в топовой комплектации можно купить за 3 млн рублей.

Для тех, кто ищет новый автомобиль, сейчас отличное время для покупки. Дилеры предлагают значительные скидки на популярные модели, в том числе на Chery Tiggo 7 Pro Max. Эта модель доступна со скидкой до 320 тысяч рублей.

Так, полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultra теперь можно приобрести всего за 3 миллиона рублей, хотя его обычная цена составляет 3,32 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря желанию дилеров достичь запланированных объемов продаж к концу года. Скидки предлагаются не только на дорогие версии. Например, базовая версия Active теперь стоит 2,62 миллиона рублей вместо прежних 2,73 миллиона.

Chery Tiggo 7 Pro Max привлекает внимание не только ценой, но и техническими характеристиками. Автомобиль имеет размеры 4513х1862х1696 мм и колесную базу 2670 мм. Он оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.



