Результаты хорошие, но это не чип мечты, о котором мечтали.

Samsung разработала новый чип Exynos 2500, который, как ожидалось, должен был стать революционным, но в итоге оказался лишь конкурентом для Snapdragon 8 Gen 3. По результатам тестирования в Geekbench, новый процессор Samsung показал себя достойно, но не смог превзойти Snapdragon 8 Elite, который оказался на 30-40% мощнее.

Exynos 2500 набрал 2358 баллов в однопоточном тесте и 8211 баллов в многопоточном. Это лучше, чем у предыдущей модели Exynos 2400, которая показала результаты в 2200 и 7000 баллов соответственно. Таким образом, новый чип демонстрирует улучшения, особенно в многопоточной обработке.

Однако, несмотря на эти достижения, Exynos 2500 все еще не может соперничать с лидерами рынка, такими как топовые модели Snapdragon, Dimensity от MediaTek и процессоры Apple A. Другие процессоры, такие как Tensor, Exynos и Kirin, также не демонстрируют сопоставимых результатов в текущих поколениях.

Слухи говорят, что Samsung может даже отказаться от использования Exynos 2500 в своей следующей линейке смартфонов Galaxy S25. Напомним, что изначально Exynos 2500 позиционировался как "чип мечты", разработанный специально для устройств Samsung. Для этого была сформирована новая команда инженеров. Однако, похоже, что Samsung все еще испытывает трудности в догоняйке за конкурентами в лице Qualcomm, Apple и MediaTek.

Важно отметить, что результаты Geekbench отражают только производительность процессорной части, и мы пока не имеем данных о производительности графического процессора (GPU) нового чипа. Это означает, что полное сравнение с конкурентами пока невозможно.