По России колесит примерно столько же Monjaro, сколько бюджетных Lifan Solano.

Согласно последним данным от аналитической компании «Автостат-инфо», доля китайских авто в России составляет 4% от общего числа машин, что равно 1 838 003 машинам из 44 606 409, зарегистрированных на начало 2 полугодия этого года. Больше всех из китайских брендов востребованным оказался Chery с результатом в 441 263 машины. За ним идут Geely с 346 866 машинами и Haval, на счету которого 327 171 авто.

Лучшим среди всех китайских кроссоверов в России является Haval Jolion с количеством 117 762 кроссоверов на дорогах. В тройку лидеров также входят Geely Coolray с 82 122 машинами и Chery Tiggo 7 Pro Max, которых зарегистрировано 61 713 штук. Особенно примечательно, что флагманский внедорожник Geely — Monjaro — уже успел войти в десятку лучших, несмотря на то, что продается в РФ всего несколько лет.



