Производство новинки стартует в 2025 году.

Калининградский завод "Автотор" готовится к запуску производства нового российского электромобиля, который обойдется покупателям в 1 миллион рублей. Старт продаж запланирован на 2025 год. Уникальность предложения заключается в том, что стоимость автомобиля не включает цену аккумуляторной батареи, которая предоставляется по лизинговой схеме.

Производственный процесс новинки начнется во втором или третьем квартале следующего года. Первые предсерийные модели будут собраны до конца 2024 года на площадках Московского Политехнического университета. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров "Автотор Холдинга" Александр Сорокин. Он отметил, что разработка машины ведется в сотрудничестве с Московским Политехом и в настоящее время автомобиль проходит тестирование.

Подробные характеристики и точные сроки поступления автомобиля в продажу пока не разглашаются. Однако уже известно, что основной акцент в стоимости делается на инновационной схеме с аккумуляторами. Покупатели не будут платить за батарею полную стоимость сразу. Вместо этого они будут вносить небольшие платежи при каждой зарядке. Когда батарея потеряет способность заряжаться более чем на 70%, её заменят на новую. Использованные аккумуляторы планируется применять как стационарные источники энергии.

Эта модель позволяет существенно снизить начальную стоимость автомобиля, делая его доступным более широкому кругу потребителей и способствуя распространению электромобилей в России.