Сочетает элегантность купе с универсальностью и комфортом кроссовера.

В 2025 году российский авторынок пополнится новинкой - кроссовером Omoda C7. Производители назвали стиль автомобиля Cross, подчеркивая его многофункциональность и смешение различных характеристик.

Дизайн Omoda C7 выполнен в концепции "Art In Motion", что предполагает наличие инновационной системы освещения. Эта система создаёт разнообразные световые узоры, которые меняются в зависимости от дорожной ситуации, добавляя автомобилю динамичности.

Что касается технических характеристик, то кроссовер имеет следующие размеры: длина - 4621 мм, ширина - 1872 мм, высота - 1673 мм. Колёсная база составляет 2700 мм. В России Omoda C7 будет оснащён 1,6-литровым турбомотором, работающим в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач. Хотя точная мощность двигателя пока не объявлена, известно, что на других моделях Chery этот двигатель выдает 150 или 186 лошадиных сил.

Покупателям будет предложен выбор между передним и полным приводом. Для улучшения управляемости и комфорта передняя часть автомобиля оснащена стойками МакФерсон, а задняя - многорычажной подвеской.



