Машины предлагаются по цене от 4,4 млн рублей.

Эти автомобили, выполненные в 5-дверной версии, теперь доступны у российских дилеров. Стоимость начинается от 4,4 млн рублей, однако, как отмечают в "Тарантас Ньюс", финальная стоимость может быть уменьшена благодаря различным акциям и скидкам, включая те, что предоставляются при покупке в кредит или при обмене старого авто на новое (trade-in).

Новый 5-дверный Suzuki Jimny отличается большей вместительностью по сравнению с 3-дверной моделью, при этом его длина составляет всего 3 985 миллиметров, а колесная база — 2 590 миллиметров. Высота клиренса достигает 210 мм, что делает его подходящим для бездорожья. Машина оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105л.с., четырехступенчатой АКПП и системой полного привода part-time. В других странах предлагаются модели с 5-ступенчатой механической коробкой передач, но такие версии в Россию не импортируются.

Эти внедорожники поставляются в Россию через параллельный импорт, что позволяет покупателям приобрести новинку, несмотря на сложности с официальными поставками.