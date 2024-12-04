Новенький Rolls-Royce привлек внимание ателье Keyvany.

Недавно компания Rolls-Royce обновила свой знаменитый седан Ghost, выпустив обновленную версию Series II. Теперь же настала очередь люксового внедорожника Cullinan Series II, который уже начал поступать к своим владельцам по всему миру. Этот автомобиль привлек внимание дизайнерского ателье Keyvany, которое представило свою уникальную модификацию этой модели.

Ателье Keyvany внесло ряд заметных изменений во внешний вид автомобиля. Новый передний бампер теперь украшен светодиодными полосами, что придает машине более современный и агрессивный вид. Кузов автомобиля получил широкий аэродинамический обвес и переработанный передний бампер с вентиляционными отверстиями, что не только улучшает внешний вид, но и способствует лучшей аэродинамике.

Особое внимание заслуживает уникальная двуцветная окраска в чёрно-золотые тона, которая выделяет этот Cullinan среди прочих. Золотистые акценты можно заметить не только на кузове, но и на колёсах, крыше и даже на радиаторной решётке.

Колёса Aerodisc с полноразмерными дисками дополнительно подчеркивают статус и элегантность модели.



