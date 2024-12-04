Представители жюри объяснили свой выбор.

На недавно прошедшей церемонии London EV Show Awards электромобиль Renault 5 E-Tech был признан «Автомобилем года». Это мероприятие стало первым в своем роде, где представители автомобильной индустрии собрались, чтобы отметить лучшие достижения в области электротранспорта.

Жюри высоко оценило Renault 5 E-Tech за его доступную цену, стильный дизайн и функциональность. Шахзад Шейх, основатель Brown Car Guy, подчеркнул, что этот автомобиль сочетает в себе ностальгию по прошлому и инновации будущего, предлагая при этом два варианта аккумуляторных блоков с запасом хода до 400 км. Цена в 23 000 фунтов также сыграла свою роль в победе.

Марк Палмер из Auto Trader отметил, что на рынке много крупных и дорогих электромобилей, и Renault 5 E-Tech выделяется своими компактными размерами, что делает его особенно привлекательным.

Адам Вуд, управляющий директор Renault Group UK, выразил гордость за получение такой престижной награды и отметил, что Renault 5 E-Tech предлагает эффективный и веселый опыт вождения, который доступен широкому кругу покупателей.



