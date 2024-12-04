На 48 неделе 2024 года Li Auto смогла преодолеть порог в 10 тыс. проданных авто.

Этот бренд удерживает лидерство на рынке уже 32 недели подряд. Особенно заметен успех компании на 48-й неделе 2024 года, когда Li Auto стала единственным производителем, продажи которого превысили 10 тысяч автомобилей, достигнув отметки в 11 900 единиц.

По последним данным, опубликованным в Китае, Li Auto занимает первое место в списке продаж новых энергетических автомобилей за указанный период. Это подтверждает, что китайские потребители отдают предпочтение именно этой марке.

Компания Xpeng также показала значительный рост, заняв второе место в рейтинге с увеличением продаж с 7200 до 9400 автомобилей за неделю. В то время как бренды Huawei и Seres с их кроссоверами Aito опустились на четвертое место, уступив третье место компании Leapmotor.

По состоянию на 30 ноября 2024 года, общий объем поставок автомобилей Li Auto за год составил 441 995 единиц, а с момента основания компании было продано более 1 миллиона автомобилей — точнее, 1 075 359 единиц. Эти цифры свидетельствуют о стабильном и впечатляющем росте компании на рынке новых энергетических транспортных средств.