Чтобы облегчить использование банковских услуг для незрячих и слабовидящих клиентов.

Теперь они могут самостоятельно вводить PIN-коды своих карт, используя этот специальный шрифт. Пресс-служба банка сообщает, что нововведение уже доступно на 100 тысячах устройств и в ближайшее время будет распространено на все терминалы по всей России, их количество превышает миллион.

Для активации функции ввода шрифтом Брайля, кассир должен нажать на кнопку с изображением очков. Затем включится голосовой помощник, который даст инструкции: "Вы можете набрать PIN шрифтом Брайля. Каждое касание экрана соответствует точке. Вводите PIN слева направо. Чтобы исправить ошибку, сделайте быстрое двойное нажатие. Для завершения удерживайте палец на экране две секунды. Можно начинать". Если пользователь уже знаком с этой технологией, он может пропустить аудиоинструкцию и сразу приступить к вводу PIN-кода.

Важно отметить, что каждая цифра в шрифте Брайля представлена от одной до четырёх точек. Это значит, что даже клиенты, не знакомые с шрифтом Брайля, смогут быстро научиться вводить свой четырёхзначный PIN-код.

Такие инновации значительно упрощают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями зрения, делая банковские услуги более доступными и удобными для всех категорий населения.