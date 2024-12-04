И в данный момент находится на грани банкротства.

Компания объявила о приостановке разработки новых моделей для чемпионата мира MotoGP. Общий долг KTM приближается к отметке в 3 миллиарда долларов.

В ответ на кризис, KTM начал процесс реструктуризации в Европе. Основная цель — передача гоночного подразделения компании в руки дочерней структуры KTM Racing GmbH. Это решение направлено на снижение влияния финансовых трудностей на гоночные программы и на защиту репутации бренда.

Несмотря на уверения KTM участвовать в гонках 2025 года, организаторы MotoGP выразили сомнения относительно возможности компании выполнить это обещание. Долг компании, достигший 2,9 миллиарда евро, усугубляет ситуацию.

Кроме того, KTM объявил о начале добровольной реструктуризации, цель которой — избежать банкротства на фоне текущих финансовых неприятностей. Эти меры показывают, как глубоко затронул кризис одного из ведущих производителей мотоциклов в Европе.