С автоматической системой пневмобалансировки.

Российские инженеры и ученые приступили к созданию уникального стратосферного дирижабля, который сможет находиться в воздухе на протяжении длительного времени. Особенностью этого аэростата является внедрение автоматизированной системы пневмобалансировки, которая будет контролировать давление внутри баллонетов, автоматически адаптируя его к изменениям высоты и температуры. Разработку ведут специалисты из Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики, которое является частью холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, в тесном сотрудничестве с научным коллективом МГТУ имени Н. Э. Баумана. Этот проект стал возможен благодаря опыту и знаниям, накопленным командой ученых и инженеров. С 2021 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана функционирует проектная группа, занимающаяся аэростатическими системами. Именно они в 2023 году запустили самый большой в России беспилотный дирижабль, что стало значительным достижением в области авиастроения.

Этот новый проект дирижабля обещает принести значительные преимущества в области длительных исследовательских и мониторинговых миссий, так как автоматизированная система пневмобалансировки позволит аэростату более эффективно и точно поддерживать необходимую высоту и положение в сложных атмосферных условиях.



