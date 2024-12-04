ВС РФ идут в сторону Дачного и трассы Н15.

Вооруженные формирования Украины потеряли контроль за селом Старые терны на северо-западе Кураховского водохранилища. Про это пишут многочисленные украинские источники, но молчит официальный Киев. Российским войскам не помешала попытка украинской армии остановить наступление путем подрыва дамб около населенного пункта. Ситуацию с поселком прокомментировал один из украинских военных экспертов.

«Вопросы «а как так произошло» и подобные будут скорее риторическими. Ощущение дежавю не оставляет» - высказывается Мирошниченко.

В настоящий момент ВС РФ продвигаются западнее Старых Терн и двигаются в сторону поселка Дачное. Неподалёку от обозначенного населенного пункта проходит автомобильная трасса Н15, которая соединяет Курахово и Запорожье и по которой шло снабжение гарнизона. На сегодняшний день это последний путь, по которому в принципе возможно снабжение оставшейся украинской группировки в Курахово. Если дорогу перережут, то это будет означать почти полное окружение города со всеми вытекающими последствиями.

Что касается кураховского гарнизона, то сейчас он удерживает только западную и юго-западную часть города. Имеющаяся в Курахово многоэтажная застройка полностью перешла под российский контроль, и судьба города-укрепрайона по мнению некоторых экспертов уже предрешена.