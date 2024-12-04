На фоне проблем финансовый директор уходит в отставку.

Автомобильный гигант Nissan сталкивается с серьезными трудностями. Ген. директор компании Макото Учида объявил о нахождении бренда в "аварийном режиме". В связи с этим финансовый директор Стивен Ма планирует покинуть свой пост. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

В попытке стабилизировать ситуацию, Учида анонсировал масштабные меры по сокращению расходов. Примерно 9 тысяч сотрудников лишатся работы, а руководители компании, включая Учиду, согласились на уменьшение своих зарплат. Кроме того, Nissan сократит объемы производства в США на 17%, что является частью глобального падения активности компании. Однако, по данным Nissan, производство в Мексике продолжает расти, несмотря на общий спад. Тем не менее, мировые продажи остаются стабильными. По информации Financial Times, у Nissan есть около года на то, чтобы обеспечить свое выживание.

В то же время появляются сообщения о том, что Nissan ищет крупного инвестора для преодоления кризиса. Это происходит на фоне того, что долгосрочный партнер Renault начал продажу своих акций в Nissan. Также ходят слухи о возможном приобретении Nissan компанией Honda, однако официальных комментариев Nissan по этому поводу не последовало.