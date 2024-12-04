Интересует только вступление в НАТО.

Одним из основных поводов начала российской Спецоперации на Украине был и остается риск вступления страны в блок НАТО. Вместо того, чтобы бросить эту затею и пойти на контакт с РФ, украинцы продолжают требовать у Запада вступление Украины в ряды Североатлантического альянса. Более того, украинский официальный МИД сделал заявление, что только вступление в блок является гарантией безопасности страны, а все остальные ранее подписанные документы просто бумага, не имеющая серьезного веса в мире.

Как пишут украинские медиаресурсы, президент Зеленский также выступил с заявлением, что только вступление Украины в НАТО даст достаточные гарантии существования суверенитета государства. Тут стоит напомнить, что весной и земной этого года Зеленский совершил по странам Европы турне, где подписывались документы, гарантирующие безопасность Украины. Более того, одним из первых подписантов стала Великобритания, чей тогдашний премьер-министр Сунак лично прибыл в Киев для заверения союзнических отношений.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <...> является лишь полноправное членство в НАТО. Учитывая горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или замены полноценному членству в НАТО» - пишет украинская пресса.

Стоит отметить, что страны блока НАТО не горят восторгом от идеи принятия Украины в свои ряды. Более того, против вступления выступает главный спонсор Киева в лице Соединенных Штатов. По логике западных стран можно снабжать Украину деньгами и вооружением для борьбы с РФ, но вот кроме этого ничего. Однако украинские пропагандисты продолжают рассказывать народу сказку о том, что Украина уже сделала несколько шагов для вступления в Североатлантический альянс и вот-вот это случится.