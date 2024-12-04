Если Украина не увеличит количество солдат - россияне вытеснят ВСУ в течение нескольких месяцев.

Мировая общественность продолжает следить за обстановкой на Украине, а политологи и военные эксперты - делать прогнозы ее развития. В частности, мнения экспертной среды варьируется от «шеф, все пропало» до «сейчас они удержат оборону, а потом как вдарят». На этом фоне в американском издании The Washington Post вышел большой материал, в котором приводятся высказывания некоего чиновника из Пентагона, который предпочел остаться неназванным.

Как пишут авторы газеты, ссылаясь на источник, ситуация для Киева сейчас непростая и российская армия добилась определенного успеха на юге Донбасса. Однако это стало возможным благодаря открытой местности и невозможности ВСУ закрепиться и использовать излюбленную тактику создания укрепрайонов из населенных пунктов. Однако, как только ВС РФ выйдут к более оборудованным украинским оборонительным линиями, накат остановится.

«Сейчас у русских есть успех южнее Покровска из-за открытой местности и отсутствия там серьёзных украинских укреплений. Но как только российская армия столкнётся с более укреплёнными позициями украинцев, ситуация для россиян значительно осложнится» - сообщает военный чиновник из Пентагона.

Стоит отметить, что украинский аналитик Стариков высказался по поводу событий на южнодонбасской направлении более категорично. Эксперт заявил, что ВС РФ готовят несколько танковых клиньев, которые должны разбить оборону ВСУ и выйти на оперативный простор Днепропетровской области.

Также источник WP высказался на тему событий в Курской области, заявив, что если тенденция не изменится, то российская армия выдавит украинские формирования за несколько месяцев. Правда, источник не указал, сколько именно месяцев понадобится ВС РФ для этой операции.

«Мы оцениваем то, к чему приводит использование дальнобойных западных ракет там. Пока мы считаем, что это привело к дестабилизирующему эффекту, замедлив интеграцию северокорейских военных» - пишет газета.