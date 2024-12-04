Киев приказал держать позиции любым способом.

Ситуация для украинских военных в Курской области складывается плачевным образом, но Киев не собирается отдавать приказа об отступлении. Более того, все подразделения ВСУ на Курщине получили указание держаться и не отступать до прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает британское информационное агентство BBC, ссылающееся на свои источники в зоне проведения «курской авантюры».

Как сообщает агентство, ситуация очень тяжела и несмотря на полученные приказы украинские войска постепенно отходят в сторону государственной границы. При этом ротация украинских бригад не происходит, а вместо убывшего личного состава присылают недавно набранных мобилизованных, которые не хотят отдавать свою жизнь за Офис президента Зеленского и его политические амбиции.

«Изнуренным украинским войскам в России приказано держаться и ждать Трампа. Текстовые сообщения от сражающихся там солдат рисуют мрачную картину битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть» - сообщает BBC/

Украинские солдаты не совсем понимают, что они делают в Курской области, но политическое руководство Украины рассказывает, что стоит только подождать инаугурации Трампа и вот тогда все резко изменится. Дело в том, что Зеленский не отпускает мечты о перемирии с РФ, в ходе которого часть Курской области поменяют земли Донбасса или других занятых ВС РФ областей.

Одновременно в Курской области развивается история с поисками северокорейских солдат, которые якобы участвуют в освободительных операциях ВС РФ. За взятого в плен солдата КНДР полагается серьезная награда в виде премиальных и даже отпуска на пару дней.

«В темном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно если его здесь нет» - рассказывает украинский военный.