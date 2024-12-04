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g1tarist
Зеленский запросил у стран НАТО не менее 120 млрд долларов
40 млрд долларов, которые были выделены оказалось мало.

Ни для кого не секрет, что конфликт на Украине обходится западу в круглую сумму, которую выделяют из государственных бюджетов. При этом Киеву кажется мало тех средств, и они хотят получить намного больше. Итальянское издание ANSA, ссылаясь на собственные источники в аппарате Североатлантического альянса, пишет, что Зеленский просит у НАТО 120 миллиардов долларов для ведения войны против России. В качестве аргументации используются тезисы в духе «мы защищаем Европу от Российской угрозы».

Как пишет итальянское издание, Киев считает, что выделяемые на 2025-й год 40 миллиардов долларов слишком мало и им нужно гораздо больше. При этом речь идет только о той сумме, что планирует передать сам Североатлантический альянс, без учета помощи от каждой заинтересованной страны, выдаваемой в индивидуальном порядке. Более того, страны «большой 7-ки» также планируют выделить украинцам денег на что Киеву указывают в ответ на их просьбы об увеличении суммы.

Что интересно, также появилась определенность в вопросе ввода войск НАТО на территорию Украины. Страны блока полностью отказались от этой идеи, но при этом если кто-то захочет этим заниматься без привлечения сил НАТО, то это сугубо суверенное решение той страны. В случае такого события такие силы примут статус «миротворцев», которые будут хранить порядок в стране и станут законной целью для российских ударов.

Что касается требований Киева увеличить поток денег со стороны НАТО, то тут может работать принцип «больше просишь – дадут сколько надо». Вот только пока страны запада затаили дыхание и ждут прихода Трампа к власти и заселение 47-го президента США в Белый дом. Ведь Трамп довольно однозначно заявлял о том, что хочет завершить конфликт на Украине.

#зеленский
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