Теперь от 2.6 миллиона рублей.

Chevrolet Equinox стал значительно доступнее для покупателей в России. Стоимость этого автомобиля начинается теперь всего от 2,6 миллиона рублей. Это стало известно благодаря информации от издания Autonews.

В настоящее время автомобили Chevrolet Equinox поступают в продажу через параллельный импорт и предлагаются по значительно сниженным ценам.

Что касается технических характеристик, Chevrolet Equinox оснащается 1,5л турбированным бензиновым двигателем мощностью 173 лошадиные силы или 2,0л двигателем мощностью 237 лошадиных сил. Обе модификации имеют передний привод и автоматическую коробку передач.

Среди особенностей автомобиля можно выделить наличие подушек безопасности, электронных помощников, двухзонного климат-контроля, камеры заднего вида, парктроников, системы старт-стоп, бесключевого доступа, мультифункционального руля, датчиков освещения и дождя. Также в комплектацию входят люк, кожаная отделка, электрические регулировки водительского кресла и подогрев передних сидений.

Снижение цены произошло после недавнего анонса международной версии кроссовера Chevrolet Equinox 2025 года. Новая модель будет доступна в спортивной комплектации RS и версии Activ, предназначенной для езды по бездорожью.