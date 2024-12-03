Это будут призматические аккумуляторы. Они позволят снизить массу и цену электромобилей.

Обе компании уже 14 лет успешно сотрудничают в сфере аккумуляторных технологий и теперь решили расширить своё партнёрство.

Призматические аккумуляторы отличаются плоской прямоугольной формой и жёстким корпусом, что позволяет более эффективно использовать пространство внутри батарейных модулей и пакетов. Это, в свою очередь, упрощает производственный процесс, сокращает количество необходимых компонентов и, как результат, снижает общую массу и стоимость автомобиля.

Курт Келти, вице-президент GM по аккумуляторным элементам и пакетам, подчеркнул значимость этого шага: "Работая с LG Energy Solution, мы сделали Ultium Cells одним из крупнейших производителей аккумуляторных элементов в Северной Америке, создали тысячи рабочих мест в сфере высоких технологий и обеспечили энергией наш широкий ассортимент электромобилей. Мы стремимся к оптимизации наших технологий аккумуляторов, выбирая наилучшие химические составы и форм-факторы для повышения производительности, безопасности и снижения затрат".

Производство новых призматических ячеек будет осуществляться на заводах Ultium Cells в Уоррене, штат Огайо, и Спринг-Хилл, штат Теннесси. Эти заводы уже сейчас активно выпускают аккумуляторные ячейки, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.

Также стало известно, что General Motors продала LG свою долю в одном из заводов по производству аккумуляторных элементов. Это решение подчёркивает доверие компании к своему партнёру и желание сосредоточиться на дальнейшем развитии и совершенствовании технологий аккумуляторов.