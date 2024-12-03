Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер

На Международной космической станции (МКС) прошел важный научный эксперимент, который поможет обеспечить безопасность космонавтов в будущих миссиях на Луну и Марс. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

В ходе эксперимента "БТН-Нейтрон-2" ученые изучали, как распределяются нейтроны внутри и снаружи станции. Это исследование позволит точнее определить, откуда и в каком количестве приходят нейтроны — от Солнца, от отражения земной атмосферы или же те, что возникают прямо на станции под воздействием космического излучения.

Иван Вагнер поделился деталями: "Аппаратура для эксперимента прибыла на МКС на борту транспортного корабля 'Прогресс МС-29'. Вместе с коллегой Алексеем Овчининым мы подготовили все необходимое: проложили кабели, смонтировали необходимые модули и подключили оборудование."

Результаты этого эксперимента имеют огромное значение. Они помогут разработать материалы с лучшими радиационно-защитными свойствами для защиты космонавтов от космической радиации во время длительных полетов в космос.

Такие исследования критически важны для будущих пилотируемых миссий, поскольку радиационная безопасность является одним из ключевых аспектов при длительных космических полетах.