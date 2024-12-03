В Египте планируют дальнейшее расширение строящейся АЭС «Эль-Дабаа» и возведение дополнительных энергетических блоков.

В Египте строится первая атомная электростанция под названием «Эль-Дабаа», и уже обсуждается возможность её расширения за счёт новых энергетических блоков. Российская корпорация "Росатом", которая занимается строительством, готова к увеличению проекта. Об этом сообщил Алексей Кононенко, директор проекта, на форуме в Каире, посвящённом развитию атомной индустрии в стране.

Кононенко подчеркнул, что "Росатом" обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для расширения станции. Он также отметил, что благодаря успешной работе компании и соблюдению всех обязательств перед партнёрами, "Росатом" рассчитывает на привлечение новых партнёров и заключение дополнительных контрактов.

АЭС «Эль-Дабаа» располагается на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Станция будет включать в себя четыре энергоблока. Строительство началось в 2022 году, а первый блок планируется запустить в 2028 году.

Одним из важных этапов строительства стало доставление на стройплощадку устройства локализации расплава для четвёртого энергоблока в начале ноября. Это устройство, известное как "ловушка расплава", является ключевым элементом системы безопасности атомной станции.