На автомобильном рынке России произошли изменения в рейтинге самых популярных импортных автомобилей. Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство среди иностранных марок, теперь опустился на третье место. В последнюю неделю ноября, с 25 числа по первое декабря, больше всего покупателей выбрали модели Chery: Tiggo 4 Pro занял первое место, а Tiggo 7 Pro Max — второе.
Всего за указанный период в России было продано 28,9 тысяч легковых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в десятку лидеров по продажам вошли следующие бренды:
- Lada — 33,4% рыночной доли
- Haval — 12,3%
- Chery — 10%
- Geely — 7,5%
- Changan — 4,5%
- Omoda — 2,2%
- Москвич — 2,2%
- Jetour — 2,1%
- Belgee — 1,9%
- BAIC — 1,7%
Если учесть дочерние бренды Chery, то общая доля этой компании на рынке составляет 14,3%, что позволяет ей занять второе место после Lada.
В топ-10 моделей последней недели ноября, помимо упомянутых моделей Chery, вошли также кроссоверы Haval M6 и F7. Остальные места в этом списке заняли автомобили отечественного производства Lada. Это подчеркивает высокий интерес россиян к продукции отечественного автопрома, а также растущую популярность китайских автомобилей на российском рынке.