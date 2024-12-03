До этого Haval Jolion много недель подряд был самым популярным импортным автомобилем в России.

На автомобильном рынке России произошли изменения в рейтинге самых популярных импортных автомобилей. Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство среди иностранных марок, теперь опустился на третье место. В последнюю неделю ноября, с 25 числа по первое декабря, больше всего покупателей выбрали модели Chery: Tiggo 4 Pro занял первое место, а Tiggo 7 Pro Max — второе.

Всего за указанный период в России было продано 28,9 тысяч легковых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в десятку лидеров по продажам вошли следующие бренды:

Lada — 33,4% рыночной доли Haval — 12,3% Chery — 10% Geely — 7,5% Changan — 4,5% Omoda — 2,2% Москвич — 2,2% Jetour — 2,1% Belgee — 1,9% BAIC — 1,7%

Если учесть дочерние бренды Chery, то общая доля этой компании на рынке составляет 14,3%, что позволяет ей занять второе место после Lada.

В топ-10 моделей последней недели ноября, помимо упомянутых моделей Chery, вошли также кроссоверы Haval M6 и F7. Остальные места в этом списке заняли автомобили отечественного производства Lada. Это подчеркивает высокий интерес россиян к продукции отечественного автопрома, а также растущую популярность китайских автомобилей на российском рынке.