Есть USB4, игровой iGPU и место для двух SSD.

Minisforum представила новый мини-ПК UM870 Slim, который удивляет своими компактными размерами и мощными характеристиками. Эта модель объемом всего 0,8 литра оснащена современным процессором Ryzen 7 8745H и предлагает возможность установки двух SSD-накопителей. Несмотря на маленькие габариты 130 х 127 х 50 мм, устройство поддерживает игровую интегрированную графику и имеет порт USB4.

Цена базовой комплектации UM870 Slim начинается от 345 долларов. За эту сумму покупатели получают Barebone-комплект, который можно дополнить до 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ за 530 долларов. Кроме того, мини-ПК оснащен двумя портами USB 3.2 Gen2, двумя портами USB 2.0, а также HDMI 2.1, RJ45 2.5G и DisplayPort. Для подключения к интернету и другим устройствам предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Этот продукт появляется на рынке вскоре после анонса похожего мини-ПК Aoostar GEM 12 Pro Max, который также работает на базе процессора Ryzen. Обе модели схожи по своим параметрам, размерам и цене, предлагая пользователям мощные возможности в миниатюрном формате. Minisforum UM870 Slim идеально подходит для тех, кто ищет компактное, но при этом функциональное решение для работы и развлечений.