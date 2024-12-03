Под капотом двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 173 лошадиные силы.

В России снизилась стоимость новой модели Toyota Camry XV80. Теперь автомобиль можно приобрести за 3,25 миллиона рублей. Впервые продажи этой модели стартовали в феврале текущего года с начальной ценой в 4 миллиона. К маю стоимость упала до 3,7 миллиона, а сегодня предложение еще более выгодное.

Автомобиль, предлагаемый за 3,25 миллиона, произведен в 2024 году. Он оснащен 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 173 лошадиные силы и снабжен вариатором. В стоимость входит уплата утилизационного сбора, установка системы ЭРА-ГЛОНАСС и выдача паспорта транспортного средства (ПТС). Хотя точное описание комплектации не предоставлено, изображения показывают, что в салоне использована кожа, установлена медиасистема с большим экраном, многофункциональный руль и панорамная крыша.

Также есть предложение от компании из Хабаровска, которая готова поставить Camry 2024 года с гибридной силовой установкой за 3,5 миллиона рублей. Эта цена также является конечной и включает таможенную очистку. Гибридная модель оборудована 2,0л двигателем с общей мощностью 197 лошадиных сил, что делает ее более мощной по сравнению с предложением весной.