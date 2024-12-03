Это будет огромное достижение для AMD.

Новая видеокарта Radeon RX 8800 XT от AMD обещает стать настоящим прорывом в мире графических процессоров. По информации от компании Seasonic, известного производителя блоков питания, новинка будет иметь потребление энергии всего 220 Вт. Это значительно меньше по сравнению с аналогами, такими как GeForce RTX 4080 от NVIDIA, которая потребляет около 300 Вт, и Radeon RX 7900 XTX с потреблением в 360 Вт.

Такой уровень энергоэффективности, если сравнивать с другими моделями на рынке, кажется почти невероятным. Например, Radeon RX 7900 XT требует 310 Вт, а RX 7800 XT — около 250 Вт. Если учесть, что производительность RX 8800 XT сравнима с RTX 4070 Ti или RTX 4080 , то потребление в 220 Вт действительно выглядит как значительное достижение AMD.

Важно отметить, что данные о потреблении энергии были опубликованы на сайте Seasonic, что добавляет им веса, учитывая репутацию компании. Однако всегда существует вероятность, что первоначальная информация может быть скорректирована.

Это открытие может значительно повлиять на выбор потребителей, предпочитающих более энергоэффективные и мощные решения для своих компьютеров. Radeon RX 8800 XT обещает стать новым фаворитом среди геймеров и профессионалов в области графического дизайна, которые ищут оптимальное сочетание производительности и энергопотребления.