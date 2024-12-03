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g1tarist
Новый самолет ЛМС-192 «Освей» белорусско-российского производства будут поставлять в страны Африки
Он получит три варианта шасси: колесное, поплавковое и лыжи.

Новый российско-белорусский турбовинтовой самолет ЛМС-192 "Освей" будет выпускаться в трех модификациях шасси: колесное, поплавковое и лыжное. Это позволит использовать его в различных условиях, включая снежные и водные поверхности.

Игорь Кузьменко, директор белорусского предприятия "558 Авиационный ремонтный завод", поделился планами на экспорт новой модели. Ожидается, что самолет найдет своих покупателей не только в России и Белоруссии, но и за их пределами. Особый интерес к "Освей" проявляют страны Африки, а также внутренние ведомства Беларуси, такие как Минтранс и МЧС. Кроме того, самолет предназначен для эксплуатации в северных и дальневосточных регионах России.

По словам Кузьменко, "Освей" обладает универсальностью и многофункциональностью. Он может использоваться не только для перевозки пассажиров, но и для грузов, а также в операциях спасательных служб. Салон самолета легко трансформируется, что делает его применение еще более гибким.

В рамках программы развития авиационной отрасли России до 2030 года планируется производство 158 единиц ЛМС-192 "Освей". Это станет значительным вкладом в обновление парка гражданской авиации страны.

Таким образом, новый самолет "Освей" обещает стать важным элементом в развитии авиационной индустрии России и Белоруссии, а также укрепить позиции обеих стран на международном рынке гражданской авиации.

#самолет #освей #лмс-192
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