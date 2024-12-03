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g1tarist
Realme продолжает публиковать тизеры, посвященные будущему смартфону Realme Neo7
Realme Neo7 получит большую систему охлаждения.

11 декабря ожидается презентация нового смартфона Realme Neo7, который обещает стать доступным, но при этом почти флагманским устройством. Среди ключевых характеристик модели — мощный аккумулятор на 7000 мАч и высокий уровень защиты от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Компания Realme активно делится информацией о готовящемся к выпуску продукте. Недавно было опубликовано изображение, демонстрирующее улучшенную систему охлаждения смартфона. Площадь испарительной камеры увеличена до 7700 мм2, что позволяет эффективнее на 85% отводить тепло от компонентов устройства.

Официальная премьера Realme Neo7 запланирована на 12 декабря. Смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, который показывает более 2 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, что свидетельствует о достаточно высокой производительности. При этом толщина корпуса составит всего 8,5 мм.

Цена базовой версии новинки не превысит 345 долларов, что сделает Realme Neo7 привлекательным выбором для тех, кто ищет функциональный и надежный смартфон по разумной цене.

#смартфон #realme #флагман
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