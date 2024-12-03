Realme Neo7 получит большую систему охлаждения.

11 декабря ожидается презентация нового смартфона Realme Neo7, который обещает стать доступным, но при этом почти флагманским устройством. Среди ключевых характеристик модели — мощный аккумулятор на 7000 мАч и высокий уровень защиты от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Компания Realme активно делится информацией о готовящемся к выпуску продукте. Недавно было опубликовано изображение, демонстрирующее улучшенную систему охлаждения смартфона. Площадь испарительной камеры увеличена до 7700 мм2, что позволяет эффективнее на 85% отводить тепло от компонентов устройства.

Официальная премьера Realme Neo7 запланирована на 12 декабря. Смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, который показывает более 2 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, что свидетельствует о достаточно высокой производительности. При этом толщина корпуса составит всего 8,5 мм.

Цена базовой версии новинки не превысит 345 долларов, что сделает Realme Neo7 привлекательным выбором для тех, кто ищет функциональный и надежный смартфон по разумной цене.