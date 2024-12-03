Хотя руководство компании считает что санкции в целом ни на что не повлияют.

ASML, ведущий производитель оборудования для создания чипов, уверен, что очередные санкции США против Китая не окажут влияния на их деловые перспективы. Компания отметила снижение доли китайского рынка в их продажах. Недавно введенные санкции на экспорт полупроводников в Китай, по мнению ASML, не повлияют на их финансовые ожидания.

Нидерландское правительство поддерживает опасения США относительно безопасности экспорта передового оборудования для производства чипов и внимательно изучает новые американские правила. ASML подтвердила свой прогноз от 14 ноября, согласно которому ожидается, что к 2025 году объем продаж компании достигнет 30–35 млрд евро, причем около 20% продаж придется на Китай. Это значительное снижение по сравнению с прошлым годом, когда Китай составлял 50% их рынка.

Согласно заявлению компании, последние американские ограничения затронут экспорт систем глубокой ультрафиолетовой литографии ASML на некоторые китайские заводы, если эти меры будут приняты нидерландским правительством.

Эти новые меры стали третьими за последние три года действиями США против китайской индустрии полупроводников, ужесточая правила для производителей оборудования и ограничивая экспорт для 140 китайских компаний.