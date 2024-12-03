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g1tarist
По статистике за ноябрь рейтинг Steam может впервые возглавить мобильная видеокарта
Пока что есть минимальное отставание RTX 4060 Laptop от RTX 3060.

В ноябре на рынке видеокарт произошли интересные изменения, которые могут повлиять на будущие тенденции. Одним из самых заметных явлений стало появление мобильной видеокарты RTX 4060 Laptop, которая почти догнала лидера рейтинга Steam - RTX 3060. По последним данным, доля RTX 3060 снизилась до 5,03%, в то время как RTX 4060 Laptop достигла отметки в 4,92%. Это означает, что уже в следующем месяце мы можем увидеть нового лидера, и это будет первый случай, когда на вершине рейтинга окажется мобильная видеокарта.

Кроме того, в статистике впервые появились видеокарты Intel Arc, хотя и без уточнения модели - лишь как "Intel Arc Graphics". Их доля составила всего 0,19%, что предполагает, что это могут быть не дискретные карты, а встроенные графические решения новых процессоров Meteor Lake.

Среди других значимых участников рынка стоит отметить настольную RTX 4060, которая занимает третье место с долей 3,97%, а также GTX 1650, RTX 3060 Ti, RTX 4060 Ti и RTX 3060 Laptop.

Не менее важным является рост популярности операционной системы Windows 11, которая за месяц увеличила свою долю на 4,36%. Это свидетельствует о том, что пользователи активно переходят на новую версию ОС.

Что касается процессоров, то AMD продолжает укреплять свои позиции, увеличив свою долю до 35,71%. Это самый высокий показатель за последние месяцы, что говорит о возрастающем интересе к продукции данного производителя.

Эти данные отражают текущие тенденции и предпочтения пользователей, что может помочь производителям и разработчикам лучше понять рынок и адаптировать свои продукты под изменяющиеся запросы аудитории.

#steam #видеокарта #rtx 4060 #rtx 3060
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