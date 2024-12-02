О находке необычной RTX 4090 сообщил пользователь Reddit.

Пользователь Reddit обнаружил видеокарту, которая первоначально предполагалась как модель GeForce RTX 4090 Ti. Однако, после более тщательного изучения выяснилось, что это всё же GeForce RTX 4090, но с необычной системой охлаждения.

Эта система охлаждения крупнее обычной и содержит дополнительный вентилятор внутри радиатора, который не виден снаружи. Такой подход к охлаждению мог бы быть использован для более мощной модели RTX 4090 Ti, которая, как известно, так и не была выпущена на рынок.

Сама видеокарта оказалась в рабочем состоянии и совместима с текущими драйверами, несмотря на некоторые отличия в BIOS, включая изменённые частоты ядра. По данным программы GPU-Z, внутри установлен GPU AD102 с 16 384 активными ядрами CUDA — такие же характеристики, как у стандартной RTX 4090.

Владелец карты уже отправил её на анализ специалистам из Gamers Nexus, поэтому скоро мы сможем узнать больше деталей об этой уникальной находке. Несмотря на то, что это не RTX 4090 Ti, наличие усовершенствованной системы охлаждения делает эту карту особенно интересной для технического сообщества и любителей компьютерных игр.