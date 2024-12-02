Рассматриваются несколько вариантов наступления ВСУ.

Украинские военные, несмотря на сложную ситуацию на западе Донбасса, продолжают подготовку «рождественского наступления». Однако, основное направление пока не выбрано, но имеется несколько наиболее предпочтительных вариантов. Об этом сообщает украинский телеграмм-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет ТГ-канал «Легитимный», основная цель мероприятия заключается в том, чтобы достичь сугубо тактических целей в виде срыва мирных переговоров. Стоит напомнить, что в Киеве опасаются того, что Трамп сможет выполнить свое обещание и заморозить конфликт на Украине. Тогда нынешняя администрация Зеленского перестанет получать помощь в виде финансирования и поставок за ненадобностью.

В качестве наиболее вероятных направлений наступления ВСУ рассматривают Курскую или Брянскую области, Приднестровье, запорожский Энергодар и непосредственно Беларусь. При этом источник рассказывает, что вариант с Приднестровьем наименее актуален из-за противодействия Молдавии. Наиболее вероятный вектор атаки – это Брянская область, так как там можно зацепить и Беларусь, что по мнению Киева заставит НАТО вмешаться напрямую.

Отметим, что про «рождественское наступление» рассказывает и главком ВСУ Александр Сырский. При этом на «Легитимном» пишут, что Зеленский планирует использовать Сырского в качестве громоотвода в случае неудачи с новой авантюрой. Также добавим, что на Украине теперь Рождество отмечают по католическому стилю, а именно 25 декабря.