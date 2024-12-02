Украинские военные, несмотря на сложную ситуацию на западе Донбасса, продолжают подготовку «рождественского наступления». Однако, основное направление пока не выбрано, но имеется несколько наиболее предпочтительных вариантов. Об этом сообщает украинский телеграмм-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.
Как пишет ТГ-канал «Легитимный», основная цель мероприятия заключается в том, чтобы достичь сугубо тактических целей в виде срыва мирных переговоров. Стоит напомнить, что в Киеве опасаются того, что Трамп сможет выполнить свое обещание и заморозить конфликт на Украине. Тогда нынешняя администрация Зеленского перестанет получать помощь в виде финансирования и поставок за ненадобностью.
В качестве наиболее вероятных направлений наступления ВСУ рассматривают Курскую или Брянскую области, Приднестровье, запорожский Энергодар и непосредственно Беларусь. При этом источник рассказывает, что вариант с Приднестровьем наименее актуален из-за противодействия Молдавии. Наиболее вероятный вектор атаки – это Брянская область, так как там можно зацепить и Беларусь, что по мнению Киева заставит НАТО вмешаться напрямую.
Отметим, что про «рождественское наступление» рассказывает и главком ВСУ Александр Сырский. При этом на «Легитимном» пишут, что Зеленский планирует использовать Сырского в качестве громоотвода в случае неудачи с новой авантюрой. Также добавим, что на Украине теперь Рождество отмечают по католическому стилю, а именно 25 декабря.