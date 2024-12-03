Мотоцикл разгоняется до 100 км/ч.

Компания Draxter из Кургана анонсировала запуск производства нового внедорожного мотоцикла, который обойдется покупателям в 320 тыс. рублей. Эта модель, которая была представлена на выставке "Мотозима", оснащена автоматизированной трансмиссией и способна развивать скорость до 100 км/ч.

Мотоцикл оснащен одноцилиндровым карбюраторным двигателем Lifan KP460E мощностью 20 л.с. Вместо традиционной механической коробки передач в нем используется вариатор, что делает управление более плавным. Привод мотоцикла осуществляется посредством цепи. Колеса укомплектованы простыми штампованными дисками и отечественными шинами марки "Кама".

По информации Telegram-канала "Автопоток", старт продаж запланирован на 2025 год. Новинка привлекает внимание не только своими техническими характеристиками, но и стильным внешним видом. Этот мотоцикл станет отличным выбором для любителей внедорожной езды, ищущих надежное и доступное транспортное средство.