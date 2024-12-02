Покровское, Кураховское, Часовярское и Великоновоселкское.

В настоящий момент для российской армии имеется четыре наиболее активных направления, на которых идет ожесточенное противостояние, и на которых украинская армия не может ничего изменить. Об этом пишет глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на страницах своего телеграмм-канала, комментируя обстановку на линии боевого соприкосновения. При этом политик упомянул, что действия ведутся по всей ЛБС и армия РФ наносит удары в самых неожиданных местах, которые ранее считались тихими и безопасными.

Как пишет глава ДНР, именно указанные им направления сейчас становятся критическими для украинской армии. Речь идет о Покровском, Кураховском, Великоновоселкском и Часовярском направлениях, на которых ВСУ, несмотря на предпринимаемые усилия, теряют позиции, личный состав и ценную технику.

«Мы фиксируем продвижение на красноармейском направлении, на кураховском направлении, на великоновоселковском направлении, а также на часовярском направлении Вооруженных сил РФ. Мы видим, что ВСУ упираются, местами перебрасывает резервы» - высказывается Пушилин.

Украинская сторона также отмечает сложное положение ВСУ на этих участках ЛБС, а бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Стариков считает, что российское командование подготавливает танковый прорыв на Южном Донбассе и ждет, когда степь схватится морозом. Кроме того, летят очередные камни в сторону Офиса президента, который отправляет имеющиеся резервы на Курское направление вместо того, чтобы закрывать дыры в Донбассе. Однако политическое руководство Украины продолжает считать, что после прихода Трампа наступят мирные переговоры и остатки временно занятой ВСУ территории Курщины станут серьезным козырем.