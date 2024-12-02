Остановить ВС РФ будет уже невозможно.

Российская армия продолжает перемалывать украинскую оборону на Донбассе, и ситуация для ВСУ становится только критичнее. В частности, украинский военный эксперт и бывший полковник СБУ Стариков рассуждает на тему того, что российское командование готовит прорыв линии обороны ВСУ на Южном Донбассе с последующим выходом танковых клиньев на территорию Днепропетровской области, которая слабо предназначена для ведения оборонительных действий.

Как пишет Стариков, если падет Великая Новоселка, то вся оборона украинской армии на Южном Донбассе рухнет и российские войска смогут выйти на оперативный простор Днепропетровской области. Для этого уже готовят бронетехнику, которая поможет окончательно обрушить линию боевого соприкосновения. Кроме того, территория Днепропетровской области представляет собой степь без большого скопления населенных пунктов. Поэтому привычную для ВСУ тактику превращения городов и сел в оборонительные рубежи использовать будет сложно.

«В чем опасность южнодонецкого направления? Впереди, если карту раскрыть, городов-то и нет, там уже степь и маленькие населенные пункты. Невозможно построить очаги обороны. Поэтому с учетом того, что танки грязи не боятся, сейчас они готовят соответствующие плацдармы, а потом, как всё примёрзнет, они пойдут потихоньку вверх» - рассказывает Стариков.

Стоит отметить, что это только мнение конкретного военного эксперта, но его поддерживают несколько коллег с украинской стороны. Что именно планирует российское командование – знает только российское командование. Однако окончательное падение украинской обороны на этом участке ЛБС открывает широкий простор для дальнейших действий.