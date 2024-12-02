Российские штурмовики начинают освобождение Нового Комара.

Российские подразделения группировки «Восток» продолжают активно действовать на Времьевском выступе и на этот раз вошли в село Новый Комар. Таким образом, еще одна качественная дорога, по которой шло снабжение украинского гарнизона в Великой Новоселке, оказалась перерезанной, и теперь снабжение еще больше осложнилось. Стоит добавить, что сейчас этот населённый пункт находится в тактическом окружении, но ВС РФ пока не спешат начинать атаку города.

Как пишут российские источники, перерезав путь снабжения по дороге, проходящей через Новый Комар, у украинского гарнизона в Великой Новоселке осталась только одна трасса, по которой можно получать необходимые ресурсы. Тут стоит добавить, что недавно под российский контроль перешло село Раздольное, через которое шла дорога на Богатырку и по которой также шло снабжение ВСУ в вышеупомянутом городе. В настоящий момент логистика осуществляется только по дороге на Гуляйполе, которую ВС РФ контролируют огневыми средствами.

Согласно данным из доступных источников, в Великой Новоселке имеется три больших укрепрайона и пока российская армия не спешит ее штурмовать. Более того, путь на Гуляйполе пока открыт и есть предположение, что командование ВС РФ собирается повторить успех Покровского направления, банально выдавив украинцев через это узкое горлышко. Ведь по этой оставшейся единственной трассе может идти техника, а все остальные маршруты проходят только по полям, которые сейчас превратились в настоящие болота, пригодные только для отхода личного состава налегке.

Официальный Киев пока никак не комментирует ситуацию вокруг Великой Новоселки, но зная практику командования ВСУ, если приказ на отход и дадут, то в самый последний момент. Так было с Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. И нет предпосылок к иному варианту развития событий. Тем более, что у сухопутных сил ВСУ новый главком, отличающийся большой одиозностью.