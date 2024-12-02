Индийские военные оценили возможности ракеты.

На прошлой неделе издание Eurasian Times выпустило материал, в котором рассказало про заинтересованность индийских военных в приобретении российского стратегического бомбардировщика Ту-160М. Вчера, 1 декабря 2024-го года, в сети появились новости, что в Индии также заинтересованы в возможном приобретении российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», которую ВС РФ успешно испытали 21 ноября этого года. В частности, про такой интерес высказался экс-полковник Уттам Кумар Девнатх во время своего интервью «Спутник Индия».

Капитан группы (аналог российского полковника):

«Она поразила шесть целей. Это выглядело как удар ядерной боеголовкой.»

Индийский военный высказался, что российская ракета развивает скорость в 10 «махов» и ее невозможно перехватить. После нанесения удара «Орешником» по «Южмашу» в Индии собрали экстренное совещание, в котором стороны обменялись своим видением ситуации. Также экс-полковник отметил, что в Индии активно следят за обеими сторонами конфликта в зоне проведения Спецоперации.

«Учитывая ущерб, который «Орешник» может нанести на поле боя и невозможность его отследить, индийские вооружённые силы определённо захотят приобрести такую систему» - добавляет капитан группы.

Что интересно, высшие индийские военные также высказались по поводу своего интереса к российской гиперзвуковой ракете. При этом напоминая о том, что Индия давно сотрудничает с Россией и последняя не раз передавала индусам критические военные технологии. Правда при этом они не забыли добавить тот факт, что на прошлой неделе индийская армия провела испытания собственной гиперзвуковой ракеты.

«Это может побудить Индию ускорить реализацию своих гиперзвуковых программ. Нам нужна такая ракета» - высказался Анил Хосла, маршал авиации ВВС Индии в отставке.