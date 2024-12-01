Этот уникальный компьютерный корпус поднимет далеко не каждый мужик.

Компьютерный корпус InWin Infinite поражает своими размерами и весом. Эта модель весит 47 кг и имеет размеры 990 х 404 х 914 мм, что делает его одним из самых тяжелых на рынке. Стоимость корпуса также впечатляет — 6776 евро.

InWin, компания, занимающаяся производством необычных корпусов, представила Infinite, который является 11-м поколением в их линейке. Особенностью модели является сложное изогнутое стекло толщиной 6 мм, которое изгибается в процессе, длительностью 12 часов. Однако, несмотря на технологичность процесса, около 25% стекла отбраковывается.

Корпус оснащен мотором, который перемещает большую часть конструкции, обеспечивая доступ к внутренним компонентам. Это делает Infinite не только внушительным по внешнему виду, но и функциональным.

Тем не менее, из-за своего веса и размеров, не каждый сможет легко переместить корпус на рабочий стол, особенно если в нем уже установлены компоненты. Общий вес может превысить 50 кг.

InWin Infinite выпускается в ограниченном количестве, и производитель не раскрывает точное число экземпляров, которые будут доступны для покупки. Высокая цена и эксклюзивность модели делают ее недоступной для широкого круга потребителей.

Таким образом, InWin Infinite представляет собой уникальное сочетание дизайна, технологий и эксклюзивности, ориентированное на самых требовательных пользователей и коллекционеров.