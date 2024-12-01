Они будут быстрее GeForce RTX 4060 Ti.

Скоро на рынке появятся новые видеокарты от Intel и AMD, которые обещают быть быстрее и доступнее, чем GeForce RTX 4060 Ti от Nvidia. Ожидается, что модели Intel Arc B570 и B580, а также новый продукт AMD на базе GPU Navi 44 поступят в продажу в течение нескольких месяцев. По предварительной информации, эти устройства будут стоить значительно дешевле, при этом предлагая лучшую производительность.

Инсайдер известный под псевдонимом Golden Pig Upgrade Pack поделился, что новые карты Intel и Radeon будут ориентированы на бюджетный сегмент, но при этом покажут лучшие результаты в тестах по сравнению с RTX 4060 Ti. Например, ожидается, что модель Arc B580 от Intel будет стоить около 250$ и оснащена 12ГБ памяти, в то время как RTX 4060 Ti сейчас продается по цене от 380 до 400$ и имеет меньший объем памяти.

По слухам, новые модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti от Nvidia будут иметь 8 ГБ памяти, тогда как у новинки от Intel уже будет 12 ГБ. О характеристиках новой карты Radeon пока информации нет.

Golden Pig Upgrade Pack ранее уже делал точные прогнозы относительно производительности процессоров Intel разных поколений, опираясь на внутренние данные компании. Это придает дополнительный вес его текущим утверждениям о скором выходе новых видеокарт.