Самые дешевые версии — с мотором мощностью 150 л.с.

Купе-кроссовер, известный ранее как Renault Arkana, теперь доступен в России под маркой Samsung XM3. Эта модель предлагается стоимостью начиная от 3 миллионов рублей. Несмотря на то что производство Renault Arkana в России было прекращено в 2022 году, автомобили продолжают поступать на рынок благодаря параллельному импорту из Южной Кореи.

В настоящее время покупателям доступны версии с турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра. Самый бюджетный вариант Samsung XM3 стоит 3 миллиона рублей. Предлагается он мультибрендовым автосалоном в Санкт-Петербурге. В этом же салоне можно приобрести и другую модель за 3,068 миллиона рублей. Обе машины уже растаможены и имеют все документы, необходимые для регистрации.

Автомобили оснащены 1,3л турбомотором на 150 лошадиных сил, работающим в паре с 7-ступенчатой трансмиссией Getrag. Комплектация включает цифровую панель приборов, медиасистему с 7" экраном, многофункциональное рулевое колесо и датчик света. Привод у этих моделей — передний.

В другом автосалоне Санкт-Петербурга новые Samsung XM3 можно заказать по цене от 3,18 до 3,22 миллиона рублей. Предлагаемые варианты включают модели с тем же 150-сильным турбомотором и с атмосферным двигателем мощностью 123 лошадиные силы, также с передним приводом.