Достаточно купить подходящий внешний аккумулятор.

Новый модельный ряд Apple Mac mini отличается своими компактными размерами и низким энергопотреблением, что делает его идеальным кандидатом для создания портативного компьютера в сочетании с гарнитурой Apple Vision Pro. Для этого потребуется только приобрести подходящий внешний аккумулятор.

Mac mini не имеет встроенного экрана, однако эксперты из Apple Insider нашли способ использовать его с гарнитурой Apple Vision Pro. Они предложили использовать внешний аккумулятор, который может обеспечить необходимую мощность для работы устройства. Оптимальным выбором стала модель Paopaoyu с ёмкостью 20 000 мА·ч, оснащённая стандартной американской розеткой и способная выдавать до 100 Вт мощности. Цена такого аккумулятора составляет всего 60 долларов.

Это решение позволяет использовать Vision Pro в любом месте без привязки к стационарным источникам питания, хотя и ограничивает время работы устройства парой часов. Если отключить гарнитуру, заряда аккумулятора хватит на более длительное время.