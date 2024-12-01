У китайской CASC — 56 спутников, у «Роскосмоса» — 4.

В 3 квартале 2024 года компания SpaceX заняла лидирующие позиции на рынке космических запусков, обеспечив выведение на орбиту 518 спутников. Это составляет более 80% от общего числа запущенных за этот период космических аппаратов. Китайская компания CASC занимает второе место с 56 спутниками, а российский «Роскосмос» находится на десятом месте с четырьмя запущенными аппаратами.

SpaceX не только лидирует по количеству запущенных спутников, но и по массе доставленной в космос полезной нагрузки, достигнув отметки в 362 тонны. Для сравнения, полезная нагрузка от CASC в десять раз меньше этого показателя.

Основной рабочей лошадкой SpaceX является ракета Falcon 9, которая за первые десять месяцев текущего года совершила 123 полета в космос. Илон Маск, глава компании, заявил о планах увеличить количество полетов Falcon 9 до более чем 150 в следующем году.