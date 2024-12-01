На данный момент завершаются работы над опытными образцами.

Китайская компания Loongson Technology, известная своими разработками в области CPU, готовится к запуску нового продукта. Во 2 квартале следующего года ожидается начало массового производства серверного процессора Loongson 3C6000. Этот процессор сравнивают с 16-ядерным Intel Xeon Silver 4314, который был выпущен в 2021 году и изготовлен по 10-нанометровой технологии.

На текущем этапе компания завершает работу над опытными образцами Loongson 3C6000. Этот CPU поддерживает многопоточность и оснащен 16 ядрами. Кроме того, в его состав входят графический процессор GPU 9A1000 и нейронная процессорная единица NPU, способная обеспечить производительность до 32 TOPs, что значительно ускоряет выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом. Производительность встроенного графического процессора сопоставима с AMD Radeon RX 550.

Loongson Technology активно информирует своих инвесторов о ходе разработки и готовности нового продукта к запуску в производство, подчеркивая его потенциал и сравнимость с известными аналогами на рынке.