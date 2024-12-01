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УАЗа «Патриот» обзаведется 6-ступенчатой коробкой передач и дизельным мотором
Сейчас эти агрегаты испытывают на УАЗе «Профи».

УАЗ представил новый дизельный двигатель и шестиступенчатую механическую коробку передач, которые в настоящее время проходят тестирование на модели "Профи". Компания Sollers планирует приобрести у китайских партнеров патенты на эти агрегаты, чтобы иметь возможность их самостоятельно улучшать.

На данный момент, новые агрегаты — 2,0-литровый дизельный двигатель и шестиступенчатая коробка передач — активно испытываются на грузовых автомобилях УАЗ "Профи". Эти компоненты совершенно новы для данной модели. Издание Auto.ru уже успело ознакомиться с обновленными машинами и опубликовало фотографии. Так как передняя часть "Профи" идентична "Патриоту", по фото можно представить, как будет выглядеть моторный отсек "Патриота" с установленными новыми двигателями.

Установка потребовала значительных изменений, включая новые опоры двигателя, доработку моторного щита, перекладку некоторых трубопроводов и изменение конструкции вентилятора охлаждения. Система охлаждения также требует дальнейшей доработки. Двигатель JAC HFC4DB имеет объем 2,0 литра, чугунный блок, цепной привод ГРМ и турбину Garrett. Мощность двигателя составляет 136 л.с., а крутящий момент — 320 Нм, который достигается уже при 1600 об/мин. Электронный блок управления двигателем и система ABS также произведены в Китае.

Шестиступенчатая механическая коробка передач JAC оснащена тросовым приводом. По информации Auto.ru, китайские специалисты занимаются оптимизацией прошивки блока управления двигателем. Средний расход топлива дизельного двигателя на "Профи" составляет 12-13 литров на 100 км, однако для "Патриота" ожидается более низкий расход за счет лучшей аэродинамики.

Sollers намерен выкупить у китайцев патенты на двигатель и коробку передач, чтобы иметь возможность их модифицировать без нарушения чужих прав. "Профи" с новыми агрегатами уже проходит сертификационные испытания, и ожидается, что ОТТС будет получен в феврале-марте 2025 года. Обновленный "Патриот" должен появиться в продаже во второй половине 2025 года.

#авто #уаз #патриот #sollers
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