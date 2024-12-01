Стоит он всего-лишь 220 долларов.

Одной из главных особенностей модели является улучшенная защита от воды по стандарту IP69, что означает не только стойкость к попаданию пыли, но и защиту от мощных струй воды и её высокой температуры. Это превосходит защиту многих флагманских устройств, включая iPhone 16 Pro Max.

V60 Pro также выделяется своими техническими характеристиками. Устройство оснащено CPU Dimensity 6300 и имеет IPS-экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 5600 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 ватт.

Помимо этого, Realme V60 Pro предлагает внушительный объем оперативной и постоянной памяти — пользователи могут выбрать между версиями на 12/256 ГБ или 12/512 ГБ.